Applausi scroscianti alla sfilata di Dolce e Gabbana per Naomi Campbell, che ha chiuso lo show in un abito di tulle nero con lingerie a vista. Nonostante i 53 anni, la supertop ha rubato la scena a colleghe come Vittoria Ceretti e Mariacarla Boscono, Irina Shayk e Natasha Poly. Nel cast dello show anche modelle plus size come Ashley Graham, a sottolineare il messaggio di un sensualità senza limiti né di età né taglia.