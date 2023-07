Trento, dopo 81 anni Onorina riceve la lettera del padre partito per la guerra

Il messaggio d’amore di un padre per una figlia consegnato dopo 81 anni. Ha dell’incredibile la storia accaduta a Onorina Manica, residente a Rovereto (Trento), a cui e’ stata consegnata il 30 giugno 2023 una cartolina spedita nel 1942 da suo padre Guido, partito per il fronte in Russia e mai tornato.

«Alla giovanotta Onorina Manica» si legge nel biglietto. Dietro ci sono poche righe scritte a mano che racchiudono ancora, dopo oltre mezzo secolo, il pensiero di un padre per una figlia, un amore che gli anni non hanno cancellato. Parole spedite con la posta militare, che però non sono mai arrivate a destinazione.

Fino allo scorso 30 giugno quando un ragazzo ha telefonato a casa di Onorina: aveva trovato la lettera ancora chiusa all’interno di un vecchio libro, si era incuriosito e si era messo alla ricerca della destinataria. Ha così scoperto che "la giovanotta" Onorina oggi ha 83 anni, 3 figli e 7 nipoti: «È stata una sorpresa incredibile, un abbraccio con mio padre arrivato dopo tutti questi anni» racconta commossa.