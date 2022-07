Dramma in vacanza: una coppia in moto viene travolta da un furgone in sorpasso, nell’Istria centrale, Croazia. Lui, Michele Polesello, 46enne di Oderzo (Treviso) muore sul colpo. Lei, Lara Bisson, 39enne di Noventa Vicentina, si spegne dopo un giorno di agonia all’ospedale di Pola. Non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.