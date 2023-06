Torino, crolla il tetto della vecchia stazione di Porta Susa

Crolla il tetto della vecchia stazione Torino Porta Susa. Soccorsi in azione per accertare che non ci fossero persone all'interno. La zona attorno alla vecchia stazione è stata transennata, vigili del fuoco e polizia sono presenti dalle 10 per controllare la situazione, sul posto è arrivata anche un'ambulanza della Croce Rossa.