Eccellenza, finale di Coppa Italia: vince il Teramo all'ultimo rigore, delusione Giulianova (foto Newpress)

È il Città di Teramo ad aggiudicarsi la Coppa Italia di Eccellenza nel derby D'Abruzzo contro il Giulianova. Servono i calci di rigore per assegnare il trofeo (9-8) dopo la doppia parità al termine dei 90' (1-1) e quella dei supplementari (2-2). Dal dischetto, è Scognamiglio a sbagliare, con palla che finisce sulla traversa con la serie andata ad oltranza, facendo partire la festa. Per il Diavolo si apre ora la fase nazionale della manifestazione contro la vincente del Molise che si conoscerà il 4 febbraio, per il Giulianova ci sarà invece da provare a rialzarsi.