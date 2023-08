Reddito di cittadinanza, corteo a Napoli: cori anche contro la premier Meloni

Anche cori contro la premier Giorgia Meloni nel corteo che a Napoli vede sfilare precari storici e disoccupati organizzati. Il corteo dei manifestanti è giunto in piazza Garibaldi e si sta muovendo verso la sede di Fratelli d'Italia, che si trova all'inizio di Corso Umberto. Tanti gli striscioni esposti tra cui uno molto grande che recita "Lavoro o non lavoro, vogliamo campare. Lottiamo uniti per il reddito universale. Giù le mani dal reddito".