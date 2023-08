Palio di Siena, la Chiocciola vince la provaccia: stasera la diretta tv

Dopo la prova sospesa di ieri a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla città, è stata la contrada della Chiocciola a vincere la provaccia del Palio di Siena in vista della Carriera di questa sera. In partenza buoni gli spunti di Istrice e Chiocciola ma è stato il Bruco a prendere la prima posizione alla curva di San Martino mantenendola fino alla metà del secondo giro quando la Chiocciola ha preso la testa della corsa per mantenerla fino al termine del terzo giro. Da segnalare in partenza la caduta del fantino della Pantera. Questa sera alle 19 la Carriera dedicata alla Madonna dell'Assunta.

Dove vedere il Palio di Siena in tv

Oggi mercoledì 16 agosto andrà in scena lo spettacolare Palio di Siena 2023. Il secondo evento della stagione dopo il Palio di inizio luglio dedicato alla Madonna di Provenzano. Tra le contrade favorite a "Piazza del Campo" la Giraffa, con la cavalla Abbasantesa, montata da Tittia, reduce da una serie impressionante di cinque vittorie consecutive, ora alla ricerca del suo undicesimo sigillo di trionfo. L'Oca, con Zio Frac, cavaliere che ha già vinto il Palio del 2 luglio 2022 con il Drago, sarà ora guidata da Brigante. Infine, la Pantera, con il cavallo Anda e Bola, avrà il talentuoso Scompiglio in sella, un nome che promette spettacolo. L'evento avrà inizio alle 19:00 di mercoledì 16 agosto, quando i cavalli e i fantini sfileranno dal suggestivo Cortile del Podestà. A seguire, si svelerà l'ordine di entrata ai canapi, prima che il mossiere darà il via. Il Palio di Siena sarà trasmesso in diretta tv e streaming su LA7 e sul sito la7.it.