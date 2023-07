Napoli, la Venere degli stracci del Pistoletto prima dell'incendio

Nuove scritte vandaliche sono comparse questa mattina a Napoli in piazza Municipio, nei pressi della Fontana del Nettuno dove le squadre della Napoli Servizi erano intervenute per proseguire la pulizia dei muretti e dei sedili in marmo avviata ieri. A meno di 24 ore dalle operazioni che avevano già interessato tutto l'emiciclo superiore della Piazza intorno alla Fontana del Nettuno, nel corso della notte, una nuova scritta è comparsa nell'area antistante l'installazione della Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto ed è stata prontamente eliminata. Video - Incendiata la Venere degli stracci del Pistoletto