Meloni, Cdm a Cutro: il premier scopre targa in onore delle vittime del naufragio

«L'Italia onora la memoria delle vittime del naufragio del 26 febbraio 2023, si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il governo rinnova il suo massimo impegno per contrastare la tratta di esseri umani, per tutelare la dignità delle persone e per salvare le vite umane». È quanto si legge nella targa scoperta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo nella sede del Comune di Cutro, insieme ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e al sottosegretario Alfredo Mantovano. Davanti alla targa una corona della presidente del Consiglio. La targa riporta anche le parole di Papa Francesco del 5 marzo: «I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti! I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte! Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti!».