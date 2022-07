Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada: 15 persone coinvolte, 7 feriti

Sono una quindicina le persone coinvolte dal distacco di un seracco sul ghiacciaio della Marmolada di cui 7 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Lo rende noto il Suem 118 del Veneto che ha propri elicotteri e mezzi impiegati in zona. Sui profili social del Suem è pubblicata la cifra indicativa mentre sono in corso ricerche con decine di uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. I feriti sono stati ricoverati in più ospedali. Secondo le prime informazioni il distacco sarebbe avvenuto nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta della Marmolada.

