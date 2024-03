Maltempo, una frana isola un paesino tra Parmense e Liguria

Una frana ha interessato una strada provinciale nel territorio di Parma, vicino al confine con la Liguria, colpendo un'area di circa 30-40 metri. Questo evento ha causato l'isolamento del centro abitato di Santa Maria del Taro, che conta circa 200 residenti, mentre le linee telefoniche fisse risultano interrotte. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o edifici. L'incidente è avvenuto sulla SP 359, presso le case Fazzi al chilometro 109. I carabinieri di Santa Maria del Taro e il personale della Provincia, assistiti da ditte specializzate, sono impegnati nei lavori di rimozione dei detriti. L'unica alternativa stradale disponibile è attraverso il Passo del Bocco, Varese Ligure e il Passo Cento Croci.

Un altro smottamento è avvenuto nel Parmense, causato dalle intense piogge, con caduta di rocce a Calestano, nella val Baganza, a circa 80 chilometri da Santa Maria del Taro verso Parma. Questa frana ha bloccato la strada comunale di Vigolone al chilometro 1. Anche qui, i carabinieri e il personale comunale stanno lavorando per la sicurezza e il ripristino della viabilità. La zona di Calestano era stata recentemente interessata da un'attività sismica minore. Attualmente, in Emilia è stata dichiarata un'allerta meteo arancione a causa delle forti piogge e del rischio di piena dei fiumi, con particolare attenzione per le province occidentali emiliane: Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena.

Un'altra frana infine è stata segnalata in Liguria dove il maltempo sta creando notevoli disagi. Passeggiata ciclopedonale tra Varazze e Cogoleto al momento interrotta.