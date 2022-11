Centinaia di lettere per Lorenzo, il 14enne malato di tumore. L'appello della mamma: «Non lasciamolo solo»

Lorenzo non ce l'ha fatta. La sua storia aveva commosso l'Italia e centinaia di persone avevano mandato lettere di auguri e pensieri, rispondendo all'appello lanciato dalla mamma per non farlo sentire solo. Ma questa notte la situazione di Lorenzo Bastelli, 14enne di Bologna malato di tumore (Sarcoma di Edwing) è peggiorata ancora e non c'è stato nulla da fare. È stata la mamma a dare il triste annuncio sui social: «Lorenzo ci ha lasciato alle 2.22 di oggi 22/11/22. Si è addormentato tra le mie braccia sereno, mi ha sussurrato in questi giorni sempre `mamma ti amo».