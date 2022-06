Sono due donne che viaggiavano a bordo di un'auto le vittime dell'incidente avvenuto lungo l'Autosole tra Umbria e Toscana, sulla carreggiata nord tra Fabro e Chiusi. In base a una prima ricostruzione della polizia stradale si è trattato di un tamponamento tra automezzi pesanti con coinvolgimento di alcune vetture. Non ancora precisato il numero dei feriti. Due di questi, in condizioni apparentemente gravi, sono stati trasportati presso all'ospedale di Siena con eliambulanza.