Incendio sul traghetto Grimaldi, nessun ferito: Mattarella si complimenta con i soccorritori

Un incendio è scoppiato stamani all'alba su una nave traghetto italiana diretta a Brindisi: il capitano della Euroferry Olympia della Grimaldi Lines ha ordinato l'evacuazione delle 288 persone a bordo. I passeggeri della nave sono stati tratti in salvo da una motovedetta della guardia di finanza, la 'Monte Sperone': sono 242 delle 288 persone che si trovavano a bordo della nave della Grimaldi Lines su cui si è sviluppato l'incendio mentre viaggiava tra la Grecia e Brindisi. La motovedetta italiana si trovava in zona perché stata rimorchiando un'altra motovedetta della Gdf che aveva avuto una avaria.

L'incendio sulla nave italiana con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio è scoppiato a bordo mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi, rende noto la polizia portuale greca.

Sono tutti in salvo sull'isola greca di Corfù i passeggeri e i membri dell'equipaggio del traghetto della Grimaldi a bordo del quale si è sviluppato un incendio. Lo si apprende da fonti italiane secondo le quali l'incendio sarebbe stato spento. Una delle persone che erano a bordo sarebbe stata colta da un lieve malore.

LAst night fire broke out on RO/PAX line Igoumenitsa-Brindisi on ship Euroferry Olympia off coast of Greece (which sailed under italian flag) near Corfu, Greece owned by Grimaldi Lines. 237 PAX & 51 CREW saved by 5 ships by Greek Coast Guard. No casulties reported curently. pic.twitter.com/CT2MJNJ3JF