Attimi piuttosto concitati mercoledì (21 febbraio) all'aeroporto di Fiumicino, dove una hostess, in preda ad una rabbia incontenibile, ha rotto alcune bottiglie di vino e superalcolici esposte in un duty free, per un valore di circa 1500 euro. Il motivo di questo gesto sembrerebbe collegato alla perdita del posto di lavoro, comunicata alla donna poco prima.