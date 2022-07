Fano, tragedia in mare: papà muore, un figlio grave e uno disperso.

Il dramma nelle acque davanti allo stabilimento balneare Bagni Crida: il bilancio è pesantissimo: morto il papà 44enne, disperso il figlio di 8 anni e il fratello di 12 in gravissime condizioni, trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona. La tragedia ha travolto una famiglia della Valmetauro che si godeva una giornata di mare. Un soccorritore ha individuato il ragazzino vicino agli scogli. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 8.30, quando il papà è andato a fare il bagno insieme ai figli e a un amichetto di 13 anni. É stato proprio lui che, una volta in mare, ha intuito la difficoltà della situazione sentendosi risucchiare dalla corrente, è riuscito a tornare indietro e raggiungere la riva.