Elsa, la bambina fantasma per i genitori salvata dai servizi sociali: «Arti rotti e schiena deformata»

Da quando è nata, per nove anni ha vissuto completamente dimenticata dai genitori e ha la spina dorsale deformata perchè non ha mai dormito in un letto. Sul corpo ha segni di fratture scomposte a braccia e gambe, forse frutto di violenze ancora da accertare. È la drammatica storia di Elsa (nome di fantasia) sopravvisuta come una "bambina fantasma" per nove anni, alimentata sporadicamente con latte e biscotti dai fratellini. Il suo incubo è finito ieri, 17 agosto, quando a seguito di una segnalazione la piccola è stata tolta alla famiglia residente nell'hinterland napoletano e affidata dai servizi sociali alle cure della struttura "La Casa di Matteo", a Napoli.