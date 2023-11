Dalle fogne ai negozi, scoperta la "banda del buco" a Napoli

"Abbiamo quasi fatto là... un magazzino enorme, cinque-seicento telefoni": armati di gruppi elettrogeni silenziosi, jammer per disturbare i sistemi di allarme e di una sega taglia cemento, la "banda del buco" sgominata oggi voleva rubare 5-600 iPhone da un Apple Store che si trova in piazza Carità, a Napoli, a poca distanza dalla caserma Pastengo, che ospita il Comando Provinciale dei carabinieri di Napoli. La conversazione captata dai carabinieri è contenuta nell'ordinanza con la quale il gip Giovanni Vinciguerra ha disposto su richiesta della Procura l'arresto in carcere per Gaetano Giordano, Patrizio Stefanoni, Alberto Castiglione e Luca Raiola e Gabriele Iuliano e i domiciliari per Salvatore Spagnuolo, Andrea Polverino, Giuseppe Peluso e Amalia Granieri.

Il negozio preso di mira è piuttosto piccolo ma nei suoi depositi sotterranei, - a cui la banda voleva accedere scavando nel sottosuolo - sono piuttosto capienti. Il furto all'Apple Store però sfuma perchè uno degli arrestati, lo scavatore e basista Giuseppe Peluso, che lavorava saltuariamente in un bar vicino alla Pastrengo, mette in guardia i complici indicando la fitta presenza dei militari in zona. In questo frangente la banda decide di dedicarsi ai furti dei catalizzatori d'auto, contenenti metalli preziosi come il platino, il palladio e il rodio, che valgono 10 volte più dell'oro e che fruttano anche mille euro a pezzo. La banda organizza anche delle missioni fuori regione, per esempio in Toscana, come emerge dalle intercettazioni dei militari dell'arma.