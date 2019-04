Se nel disastro dei trasporti annega anche la campanella

Il suono della campanella, in tutte le scuole, segnala l'inizio delle lezioni, scandisce il senso della doverosa puntualità di studenti e professori: un trillo prolungato, severo, perentorio. Bene, a causa dello scandaloso sfacelo delle scale mobili, accartocciate sui propri gradini, tre stazioni chiuse sine die nel cuore del centro storico (Repubblica, Barberini, Spagna ferme, con Cipro sotto esame e Flaminio chiusa ore per pioggia leggera), le aule si popolano con almeno quindici minuti di ritardo. I ragazzi di due licei, l'Albertelli e il Righi, con il sofferto benestare dei presidi, hanno ottenuto di tardare un quarto d'ora: difficoltà oggettive di percorso casa-scuola. E' un segnale grave, pericoloso: indica quanto il degrado dei dissesti a catena sia contagioso, s'infiltri nella vita quotidiana dei cittadini condizionandola, piegandola a inedite deroghe. Nelle scuole suona invano la campanella, negli uffici a dettare l'orario esatto c'è la tessera magnetica. Il preside dei presidi, il professor Rusconi, comprende i disguidi ma teme che gli iscritti di altri istituti chiedano di sforare l'avvio degli studi. Non ha torto: certe malattie si diffondono in fretta. A Roma, dunque, anche la campanella annega il suo suono nell'effetto domino dei ritardi infettati dal traffico malato. La maglia nera dei primati si arricchisce dell'ennesima macchia. Serve pensare a un detersivo potente capace di lavare via lo sporco che ci circonda. Dalle letture scolastiche riemerge prepotente l'interrogativo: ma poi, per chi suona la campana?

