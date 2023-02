Superbonus 110, per chi rimarrà lo sconto in fattura? Le novità sull'incentivo

Superbonus, la strada degli F24 per sbloccare il nodo dei «19 miliardi» di crediti incagliati e l'ipotesi di mantenere la possibilità della cessione per i lavori legati al post sisma e per gli incapienti: questa la doppia apertura del Governo sull'incentivo. Le associazioni di categoria si dicono soddisfatte a metà e sperano ancora che altri correttivi arrivino in Parlamento. La Lega chiede intanto «un cambio di passo» a Eni ed Enel.

Superbonus, come cambia? Via libera agli F24 sblocca-crediti, ipotesi sconto in fattura solo per redditi bassi