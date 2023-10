Pignoramento conti correnti, come funziona ora: la procedura se il contribuente non paga le tasse. La normativa in vigore

Pignoramento dei conti correnti. Giorgia Meloni è stata chiara: la modifica prevista in bozza di Manovra che dà la possibilità all'Agenzia delle entrate-Riscossione di verificare direttamente le disponibilità dei depositi in banca «non s'ha da fare».

Pignoramenti, stop prelievo automatico sui conti correnti. Meloni: «Non se ne parla»

Ma il pignoramento è comunque una procedura che già esiste nell'attuale normativa fiscale. Lunga e che arriva solo come "extrema ratio". Ma esiste. Ecco come funziona.