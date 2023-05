Decreto Lavoro entra in vigore, dall'Assegno di inclusione alle assunzioni (grazie alla decontribuzione): tutte le misure

Entra in vigore il Decreto Lavoro. Le misure (dall'Assegno di inclusione che prenderà il posto del Reddito di cittadinanza da gennaio 2024, all'ulteriore taglio di 4 punti del cuneo fiscale da luglio a dicembre di quest'anno, dai contratti a termine, fino alla sicurezza sul lavoro e agli indennizzi anche per i familiari degli studenti vittime di infortuni) sono arrivate in Gazzetta ufficiale dopo l'ok del Consiglio dei ministri il primo maggio.

Pensione anticipata (di 5 anni), come cambia il contratto di espansione con il decreto lavoro