Prosegue nel settore privato l'applicazione del bonus mamme, la misura rivolta alle lavoratrici madri che consiste in uno sgravio sui contributi previdenziali fino a tremila euro lordi annui e si traduce in un aumento netto in busta paga che può arrivare a rasentare i 150 euro al mese. Nel pubblico, invece, l'applicazione dello sgravio dovrebbe debuttare con la busta paga di maggio e con il riconoscimento delle quote arretrate dal 1°gennaio 2024. Vediamo a chi è rivolto il bonus, quanto dura e come fare domanda.