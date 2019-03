Carnival, titolo in rally grazie a Goldman Sachs

Ultimo aggiornamento: 17:20

(Teleborsa) - Giornata positiva nel mercato per il gruppo croceristico Carnival, che vede aumentare le contrattazioni interessate al suo titolo dell'1,88%.A generare questo flusso in crescita,Nel dettaglio, il colosso finanziario statunitense harialzando il suo obiettivo di prezzo da 2 dollari a 65 dollari. Ichesono stati, secondo Goldman Sachs, l'aumento della capacità di sostegno dei fondamentali (i viaggiatori preferirebbero soggiornare su navi di nuova fattura), un ridimensionamento delle preoccupazioni che vedono protagoniste Europa e Cina, di poco impatto per i guadagni della compagnia, e le aspettative più basse stabilite per il 2019 dalla società potrebbero portare invece ad aumenti nel corso dell'anno.In primo piano, l'incremento maggiore è stato di Norwegian Cruise Line Holding e Royal Caribbean Cruises, che hanno visto tonificarsi sul mercato rispettivamente del 30% e del 20%. Terza sul podio, dopo aver vissuto un dicembre sotto tono, proprio Carnival che nei primi due mesi dell'anno ha portato a casa un più 15% al valore delle proprie azioni.