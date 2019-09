Zara, vendite in aumento del 7%

Semestre positivo per Zara, che ha aumentato le vendite del 7%. Il marchio di abbigliamento, di proprietà del gruppo spagnolo Inditex, ha totalizzato nel primo semestre dell'anno vendite pari a 12,8 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente.



Per quanto riguarda le vendite complessive del gruppo Inditex sono migliorate del 5% al netto di aperture e chiusure dei negozi. Il Gruppo, tuttavia, continua a tenere sotto controllo i costi. L'utile netto è stato di 1,5 miliardi di euro, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. Zara si conferma il marchio più forte di tutto il gruppo.