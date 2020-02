(Teleborsa) - WhatsApp arriva a 2 miliardi di utenti nel mondo. "Le conversazioni private che una volta erano possibili solo di persona, possono ora avvenire su grandi distanze attraverso chat istantanee e videochiamate. E' per noi un onore e una grande soddisfazione aver raggiunto questo traguardo", scrive in una nota la società di proprietà di Mark Zuckerberg.



"Ogni messaggio privato inviato tramite WhatsApp è protetto con la crittografia end-to-end per impostazione predefinita - aggiunge la nota - la crittografia forte agisce come un blocco digitale indistruttibile che mantiene al sicuro le informazioni inviate sulla chat aiutandoti a proteggerti da hacker e criminali. I messaggi vengono conservati solo sul tuo telefono e nessuno altro può leggere cosa scrivi o ascoltare le tue chiamate, nemmeno noi. Le vostre conversazioni private restano tra di voi", assicura la società. © RIPRODUZIONE RISERVATA