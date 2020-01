Web Tax, Mnuchin avverte Italia e GB: rischiano dazi

(Teleborsa) - Il segretario al Tesoro USA Steven Mnuchin lancia un avvertimento a Gran Bretagna e Italia sulla digital tax. In un'intervista al Wall Street Journal Mnuchin ha affermato che i due paesi rischiano di dover far fronte a dazi USA se porteranno avanti il progetto di "web tax" per società come Facebook e Alphabet (Google).



La Francia ha accettato di rinviare l'applicazione dell'imposta a fronte delle minacce americane. Sulla Web tax "siamo sulla buona strada, Macron e Trump hanno dato una spinta importante ad un accordo e spero si farà entro il 2020", ha detto il Ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire a margine dell'Ecofin di Bruxelles, che affronterà il tema. La posizione della UE è favorevole a una tassazione a livello internazionale sui giganti digitali ed è pronta a incoraggiare iniziative europee in questa direzione.





