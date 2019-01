Volkswagen conquista la leadership nel 2018

(Teleborsa) - 2018 da sogno per il Gruppo Volkswagen, che è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio nelle vendite di automobili. Per essere precisi sono stati venduti 10.830.625 veicoli, lo 0,9% in più rispetto allo scorso anno.



Al secondo posto l'alleanza Renault, Nissan e Mitsubishi, con 10.756.875 vetture complessivamente vendute (+1,4%), seguita al terzo posto dal Gruppo Toyota che ha chiuso il 2018 con 10.520.655 veicoli venduti.



FCA si trova in ottava posizione con 4.840.664 automobili vendute, come nel 2017.



Non festeggia il titolo Volkswagen sulla piazza di Francoforte, mostrando solo un timido rialzo dello 0,46%.



Complessivamente nel 2018 sono stati venduti 95,6 milioni di autoveicoli.









