Voli cancellati, da compagnie anche rimborso: esulta Codacons

(Teleborsa) -per iche nelle scorse settimane si sono vistia sorpresa e senza motivo i propri voli ricevendo in cambio soltanto i voucher.offrono ora anche il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli (anche per quelli cancellati nelle settimane scorse). Per questo,ha deciso di non adottare alcuna alcuna misura cautelare nei loro confronti. Spetta, dunque, ai consumatori scegliere tra rimborso o voucher.Esulta ilche in una nota ricorda che la vicenda nasceva proprio dagli esposti dell'associazione, "prima ad aver denunciato in Italia la pratica illegale decome forma di rimborso dei voli cancellati, anche per"Si tratta di una importante vittoria in favore della legalità e dei diritti dei passeggeri, portata avanti dal Codacons anche in sede europea – afferma il presidente Carlo Rienzi – Ora le compagnie dovranno provvedere a rimborsare in denaro tutti gli utenti caduti nella trappola del voucher in relazione a voli cancellati per motivi non riconducibili al Covid, mentre si attende la decisione dellache ha aperto procedura di infrazione controcome unica forma di rimborso didurante l'emergenza coronavirus".