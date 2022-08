Vola il prezzo del gas. Bonomi, essere pronti a piano razionamento

(Teleborsa) - Nuovo tragico record per il prezzo del gas che sconta la decisione di Gazprom di chiudere per tre giorni il gasdotto Nord Stream. I future TTF hanno terminato le contrattazioni, la vigilia, ad Amsterdam con un balzo a doppia cifra al prezzo di 276,75 euro al megawattora, dopo aver segnato un massimo nel corso di seduta di 295 euro.

Stamane, in avvio di seduta, le quotazioni del gas registrano una nuova fiammata e viaggiano a 291 euro al megawattora in rialzo di circa cinque punti percentuali.

Sulla questione energetica, come Confindustria "chiediamo di affrontare seriamente e immediatamente la predisposizione di un eventuale piano di razionamento. Dal primo ottobre inizia l'anno termico e le imprese non sanno ancora come dovranno affrontarlo. Chiediamo un tetto al prezzo del gas e se non viene fatto in Europa, dobbiamo farlo a livello nazionale, lo stiamo chiedendo da mesi". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ai microfoni di Tg5.

Come da mesi - prosegue Bonomi - "stiamo chiedendo la sospensione del certificati Ets, cioè l'acquisto di certificati verdi perché è una follia pagare questi prezzi oggi". Inoltre - aggiunge il presidente di Confindustria - "chiediamo di avere una quota nazionale di produzione da fonti rinnovabili a costo amministrato riservato all'industria manifatturiera, come fanno altri paesi in Europa e intervenire sul costo della bolletta anche utilizzando risorse comunitarie".

Partiti e governo devono affrontare il tema e intervenire, chiede a gran voce il numero uno di Viale dell'Astronomia. I partiti con grande senso di responsabilità devono affrontare il tema" del caro energia, "capisco che è un tema scomodo durante la campagna elettorale, ma devono ascoltare il grido d'allarme delle imprese. E il governo Draghi può e deve intervenire perché è un tema di emergenza nazionale prioritario". Il prezzo del gas "segna nuovi record" ogni giorno e "il più grande paese manifatturiero europeo, la Germania, sta studiando da tempo dei piani di razionamento - sottolinea Bonomi -. Noi italiani non possiamo farci trovare impreparati in caso di questa necessità che inciderà su imprese, posti di lavoro e quindi sul reddito delle famiglie".