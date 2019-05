Vino, arriva banca dati per verificarne autenticità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unaper verificare l'autenticità dei vini. Dopo la prima edizione tenutasi in Toscana nel 2015 e la seconda edizione in Veneto nel 2017, si chiude oggi venerdì 17 maggio in Trentino, presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN), la terzaLa conferenza ha offertoa vari "attori", specialisti di aziende private, istituzioni e università di incontrarsi e discutere sullo stato dell'arte e le innovazioni che coinvolgono la spettrometria di massa (MS) in enologia che, migliorando l'efficacia di identificazione e quantificazione dei componenti chimici e biochimici dell'uva e dei prodotti vitivinicoli, svolge un ruolo chiave nel supportare le decisioni agronomiche e ilIn occasione del convegno è stata presentata la prima banca dati isotopica privatistica dei vini a livello italianoTale banca dati permette una più efficace verifica dell'autenticità dei prodotti vinosi e della corretta applicazione della normativa vitivinicola, anche al fine di assicurare la massima tutela nell'ambito degli