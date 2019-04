Vinitaly: vino vale 14,3 mld (+2,8%) di consumi in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È il dato che emerge dall'indagine "Mercato Italia, gli Italiani e il vino" realizzata da Vinitaly con l'Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor e presentata alla Fiera di Verona in apertura della 53ª edizione del, salone internazionale dedicato al vino e ai distillati.L'edizione di quest'anno si preannuncia come la più grande di sempre con 4600 espositori provenienti da 35 nazioni su 100mila metri quadrati netti espositivi, e con un'attività di incoming potenziata con la selezione e l'invito di top buyer da 50 nazioni di 5 continenti.Il Salone è l'occasione anche per fare ilche ha riscoperto un: a fronte della più ampia produzione a livello internazionale, l'Italia è il quarto consumatore al mondo, con una riduzione del 26% dei volumi rispetto a vent'anni fa perché più consapevole.In Italia è infatti la cultura del vino a farla da padrona e così: secondo l'indagine la media è di 2-4 bicchieri a settimana, consumati soprattutto in casa (67%) in particolare dai baby boomers (55-73 anni, al 93%), ma è rilevante la quota di tutte le generazioni, con i millennials (18-38 anni) che evidenziano già un tasso di penetrazione pari all'84%.Questo porta a un(rispetto al 2017) a valore a fronte di una sostanziale stabilità a volume (-0,4%)."Per gli italiani il vino va oltre lo status symbol, rappresentando un tassello fondamentale della cultura tricolore, al contrario di altri Paesi consumatori", commenta il direttore generale di Veronafiere Spa, Giovanni Mantovani.Nel confronto tra i top mercati per valore dei consumi, l'Italia si posiziona al 4° posto dopo USA, Francia e Regno Unito. "Per la prima volta abbiamo stimato il valore al consumo del primo mercato al mondo per i nostri produttori. Il dato, che supera i 14 miliardi di euro, la dice lunga su quanto il settore impatti non solo sulla filiera ma anche sui servizi e sull'Horeca", ha concluso il presidente di Veronafiere Spa, Maurizio Danese.