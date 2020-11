© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -entra nel mercato dei prodotti per la protezione dell'da. Grazie a un accordo con, società di ricerca e sviluppo con sedi nel Regno Unito e in Italia specializzata nella realizzazione di formulati naturali per la tutela delle colture con suoi prodotti già noti sul mercato dei fitofarmaci, la società chimica di Eni svilupperàe ancheper la disinfezione delle superfici a base vegetale e biodegradabili, utilizzando la produzione dei principi attivi della piattaforma di chimica da rinnovabili a, in Sardegna.Ladelle due linee di prodotto verrà avviata innei primi mesi del, con l'obiettivo di estendere successivamente il portafoglio con nuove formulazioni che le due società hanno allo studio nei propri laboratori di ricerca."Attraverso la collaborazione con AlphaBio, i cui processi di estrazione, lavorazione e produzione sono certificati secondo i più elevati standard internazionali – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Versalis (Eni) - amplieremo il portafoglio e la gamma di applicazioni dei nostri prodotti da fonti rinnovabili e rafforzeremo il nostro posizionamento di mercato in linea con i principi della bioeconomia e della sostenibilità, dando un'importante prospettiva alle produzioni da fonti rinnovabili nel polo industriale sardo"."AlphaBio – ha dichiarato, CEO di AlphaBio - ha aggiunto riconosce il valore e l'opportunità di lavorare con un partner come Versalis che è tangibilmente impegnato per l'economia circolare. La combinazione tra le nostre due società è sia complementare che veramente sinergica".