USA, vendite ingrosso in rialzo a luglio

(Teleborsa) - Aumenta la crescita delle scorte di magazzino USA.



Nel mese di luglio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata una salita dello 0,2% a 679,1 miliardi di dollari rispetto alla variazione del -0,1% di giugno e in linea con lo 0,2% stimato dagli analisti. Su base annua si è verificata una salita del 7,1%.



Nello stesso periodo le vendite sono salite dello 0,3% su base mensile, attestandosi a 499,6 mld di dollari. Su anno non si registra nessuna variazione.



La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,36. A luglio 2018 era pari all'1,27.



© RIPRODUZIONE RISERVATA