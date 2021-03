© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È arrivata la prima sconfitta per l'amministrazione Biden neldei suoi dirigenti chiave, nominati dal Presidente USA dopo aver vinto le elezioni., l'amministratrice delegato del think thank progressista Center for American Progress, ha ritirato la candidatura come direttrice dell', l'ufficio di consulenza utilizzato dal Presidente in materia di bilancio federale.In una lettera a Biden, Tanden ha scritto di aver apprezzato quanto duramente l'amministrazione ha lavorato per ottenere la sua conferma, ma "sfortunatamente, ora sembra chiaro chee non voglio che la continua considerazione della mia nomina sia una distrazione dalle tue altre priorità".L'ostacolo più grande alla ratifica della sua nomina è stato rappresentato dai suicontro deputati e senatori, di entrambi gli schieramenti. Tanto che anche tra i democratici c'è chi aveva annunciato di votare contro, come il senatore Joe Manchin della Virginia, facendo venire meno la risicata maggioranza al Senato.Durante l'udienza di conferma, Tanden è stata interrogata su suoi tweet passati, tra cui quello in cui paragonava il leader della minoranza del Senato, il cattivo di Harry Potter, e un altro in cui aveva scritto che "" del senatore Ted Cruz, repubblicano del Texas.L'amministrazione dovrebbe comunque nominare Tandem inper cui non serve l'approvazione del Congresso.