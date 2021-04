15 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'amministrazione Biden ha annunciato sanzioni contro Mosca e l'espulsione di 10 diplomatici russi in risposta alle interferenze elettorali, al cyber attacco SolarWinds ed altre attività estere del Paese, minacciando nuove misure nel caso di "escalation" nelle attività di destabilizzazione internazionale. Il provvedimento è arrivato attraverso un ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti. Il pacchetto di sanzioni americano contro la Russia include anche tutti i titoli di debito emessi dalla Russia dopo il 14 giugno e vieta alle istituzioni finanziarie Usa di acquistare bond direttamente dalla banca centrale russa, dal fondo sovrano e dal ministero delle finanze.

"Io, Joseph R. BIDEN Jr., Presidente degli Stati Uniti d'America, trovo che specificate attività estere dannose del governo della Federazione Russa – si legge nell'ordine esecutivo pubblicato dalla Casa Bianca – costituiscono una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti. Con la presente dichiaro un'emergenza nazionale per far fronte a tale minaccia".

Immediata la reazione di Mosca che ha convocato l'ambasciatore americano John Sullivan. "Sarà una discussione dura per la parte americana", ha detto una portavoce del Ministero degli Esteri russo. Il Cremlino ha inoltre fatto sapere che la decisione americana "non aiuterà" i progetti di summit tra Biden e Putin. L'agenzia russa Interfax ha riportato infatti le parole del portavoce Dmitry Peskov: "se ostacolerà o meno (il vertice) sarà una decisione dei presidenti".

"Gli alleati della Nato sostengono e sono solidali con gli Stati Uniti dopo l'annuncio odierno di azioni per rispondere alle attività destabilizzanti della Russia", ha fatto sapere l'Alleanza Atlantica in una nota, precisando che "gli alleati stanno intraprendendo azioni individualmente e collettivamente per migliorare la sicurezza collettiva dell'Alleanza".