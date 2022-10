USA, accordo per vendere greggio riserve strategiche a compagnie petrolifere

Venerdì 7 Ottobre 2022, 19:45







(Teleborsa) - Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) ha aggiudicato i contratti per l'acquisto di greggio dalla Strategic Petroleum Reserve (SPR). L'aggiudicazione fa parte dell'annuncio del presidente Biden del 31 marzo 2022 per rilasciare fino a 180 milioni di barili di petrolio per affrontare la significativa interruzione dell'approvvigionamento globale causata dalla guerra di Putin in Ucraina e abbassare i costi energetici per le famiglie americane.



Le consegne di greggio avverranno dai siti di stoccaggio di West Hackberry e Big Hill dal 1 novembre 2022 al 30 novembre 2022. 10,15 milioni di barili di greggio sono stati assegnati a tredici società per la consegna di novembre. L'amministrazione ha ora venduto circa 165 milioni di barili, pari al più grande rilascio mai realizzato dalla SPR.



Le società che ricevevano petrolio dell'SPR sono: Equinor Marketing and Trading, Marathon Petroleum Supply and Trading, Valero Marketing and Supply Company, Motiva Enterprises, Macquarie Commodities and Trading US, Atlantic Trading & Marketing Inc, Phillips 66 Company e Shell Trading Company.







