Unioncamere: Punti impresa digitale certificati "best practice" in Europa

(Teleborsa) - Icertificati tra leA riconoscerlo è stato l'nell'ambito del premio dell'EPSA (European Public Sector Award) rivolto ai migliori progetti della pubblica amministrazione europea presentati da 28 Paesi.Laper favorire lain chiave 4.0, informa, ha ottenuto questo importante riconoscimento a seguito della sua candidatura presentata da Unioncamere, attraverso Dintec, al premio dal tema "".Ad oggi sono già più diche hanno fruito dei servizi dei Pid (Punti impresa digitale): oltrehanno partecipato a corsi e agli eventi informativi e informativi tematici organizzati dai Pid presenti in tutta Italia;hanno misurato la propria maturità digitale con il test di autovalutazione SELFI4.0; circahanno effettuato un assessment approfondito condotto dai Digital Promoter all'interno del network; oltrehanno avuto accesso ai quasistanziati attraverso voucher dai Pid per acquistare servizi di consulenza e formazione 4.0.Uno sforzo per lache è stato riconosciuto anche dal Governo con l'approvazione del nuovoda parte del. Per il prossimo triennio le Camere di commercio sono pronte ad investire altri 100 milioni per assistere la trasformazione digitale delle Pmi.