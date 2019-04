Ue-USA, approvate direttive per accordo commerciale beni industria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio europeo ha confermato il mandato negoziale alla Commissione Ue per un accordo commerciale con gli Stati Uniti esclusivamente sui beni industriali, con l'obiettivo di eliminare il più possibile i dazi.esprimendo forti perplessità sull'opportunità di cominciare i negoziati commerciali con un paese che, con l'Amministrazione Trump, ha rifiutato di fare la sua parte nell'Accordo sul cambiamento climatico e sulla riduzione delle emissioni di CO2.Con il via libera formale a livello dei 28,Una mossa che di fatto mette nel dimenticatoio il TTIP, il cui mandato negoziale viene esplicitamente definito nel documento dei 28 come "obsoleto e non più rilevante". Il TTIP era un vero e proprio accordo di libero scambio a 360 gradi che includeva non solo le merci industriali, ma anche prodotti agricoli, appalti pubblici, investimenti, servizi ed energia.La, ha sottolineato che "questa è. Siamo ora pronti per avviare colloqui formali per questi due accordi mirati che porteranno benefici tangibili per le persone e le economie su entrambe le sponde dell'Atlantico.".Secondo un'analisi economica condotta dalla Commissione europea, l'accordo sull'eliminazione delle tariffe per i beni industriali aumenterebbe entro il 2033 le esportazioni dell'Ue verso gli Stati Uniti dell'8% e le esportazioni statunitensi verso l'Ue del 9%. In termini quantitativi l'aumento delle esportazioni varrebbe rispettivamente 27 miliardi di e 26 miliardi di euro.