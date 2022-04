Ucraina, raid su Kiev durante la visita di Guterres

(Teleborsa) - Mosca alza ancora l'asticella della tensione: nella giornata di ieri, alcuni missili hanno colpito il centro della capitale ucraina, proprio durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

"Oggi, subito dopo la fine dei nostri colloqui a Kiev, i missili russi sono volati nella città. Cinque missili. Questo la dice lunga sul vero atteggiamento della Russia nei confronti delle istituzioni globali, sugli sforzi della leadership russa per umiliare le Nazioni Unite e tutto il resto che l'organizzazione rappresenta. E quindi serve una risposta appropriata e potente". Lo ha detto il Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky sottolineando anche che i raid russi su Kiev erano mirati ad "umiliare l'Onu".

L'attacco missilistico "mi ha scioccato. Non perché ci fossi io, ma perché Kiev è una città sacra sia per gli ucraini che per i russi", ha detto il segretario generale dell'Onu Guterres, citato dai media portoghesi. "La Russia ha colpito Kiev con missili cruise proprio quando il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il primo ministro bulgaro Kiril Petkov stanno visitando la nostra capitale. Con questo efferato atto di barbarie la Russia dimostra ancora una volta il suo atteggiamento nei confronti dell'Ucraina, dell'Europa e del mondo", scrive su Twitter il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba.

"Quando vedo questi palazzi distrutti dalla guerra, immagino la mia famiglia, mia nipote nel panico e in fuga. Questa distruzione è inaccettabile nel XXI secolo", aveva detto Gurterres a Borodyanka, una delle cittadine più colpite dall'invasore russa, sostando nella via principale, davanti a 5 palazzi di 10 piani parzialmente crollati e brucIati. "La guerra non finirà con le riunioni. La guerra finirà quando la Federazione Russa deciderà di finirla e quando ci sarà, dopo un cessate il fuoco, la possibilità di un accordo politico serio", ha aggiunto Guterres.