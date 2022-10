Ucraina, Meloni: inaccettabile il tentativo di Putin di annettere nuove regioni alla Russia

(Teleborsa) - La leader di Fratelli d'Italia,, è tornata ad attaccare l'in Ucraina. "In Ucraina la situazione è grave dopo l'aggressione russa e l'inaccettabile tentativo didi annettere nuove regioni alla", ha dichiarato Meloni nel suo saluto da remoto a Viva 22, la kermesse del. "Abbiamo bisogno di un'più coraggiosa di fronte alle gradi sfide e più umile quando si tratta di affrontare i nostri temi più locali riguardo ai quali le politiche nazionali funzionano meglio", ha aggiunto."Ora il grande compito è avere un ruolo strategico. Per anni ci hanno detto che il commercio globale era la risposta ma non è andata così", ha dichiarato Meloni che ha commentato anche le conseguenze della crisi energetica: "sta provocando in Italia l'invio diinsostenibili per lee le, una cosa che deve finire immediatamente"."La vittoria straordinaria die delci ha portato tanto entusiasmo ma anche la grande responsabilità di dare risposte immediate agli italiani: stiamo aspettando che si compiano i passaggi previsti dalla Costituzione però nel giro di alcuni giorni avremo la possibilità di formare ile non avremo un minuto da perdere", ha dichiarato. "Spero che in Spagna come in Italia e in Europa ci sia una maggioranza di cittadini che ci chiede di prenderci la responsabilità di governare: non lo possiamo fare da soli ma con compagni leali uniti contro la sinistra", ha sottolineato."Nei prossimi giorni trasformeremo questeindi governo come già stanno facendo i nostridella Repubblica Ceca, Polonia, come spero presto faranno i nostri amici svedesi, come continueranno a fare i nostri amici lettoni, e come spero che accada entro il prossimo anno a Vox", ha detto Giorgia Meloni. "Non siamo mostri, la gente lo capisce. Viva Vox, Viva Italia, vIva Spagna, viva l'Europa dei patrioti" ha concluso la leader di Fdi che ha ribadito: "Solo vincendo nei nostri Paesi l'Europa può diventare il gigante politico che vogliamo e non un gigante burocratico".