Ucraina, Franco: esclusione Russia da sistema Swift creerebbe un "problema" per forniture gas

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha spiegato le conseguenze di un'eventuale esclusione della Russia dal sistema di pagamenti Swift sulla possibilità di pagare le forniture di gas destinate all'Italia e ad altri Paesi Ue. Pur riconoscendo che tale provvedimento è ovviamente una misura importante", Franco ha sottolineato che "la preoccupazione di alcuni Paesi, tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia è la possibilità di continuare a pagare il gas naturale russo".

Franco ha osservato che "se una sanzione dovesse interrompere la possibilità di pagare, e quindi interrompere i flussi di gas naturale, per un Paese come l'Italia che utilizza il gas russo per circa il 43% del suo fabbisogno (dati dello scorso anno) e circa il 15-16% del suo bisogno di energia, il venir meno subitaneo di questo tipo di forniture potrebbe essere un problema".



Qui "parlo dell'Italia ma ci sono Paesi che hanno percentuali analoghe", ha aggiunto Franco. All'Ecofin "ne abbiamo parlato, ma non c'è

alcuna divergenza di opinioni sul fatto che le sanzioni debbano operare, bisogna solo stare attenti a non creare delle situazioni, in molti Paesi, tra cui l'Italia, che utilizzano tutti i giorni il gas russo", ha concluso.