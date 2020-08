UBI, cooptato Gaetano Miccichè quale nuovo Consigliere delegato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dicome Consigliere Delegato e Direttore Generale, con i poteri e le deleghe previsti dalla normativa in essere e dallo Statuto sociale di UBI Banca,che ha rassegnato le sue dimissioni dopo la conclusione positiva dell'OPAS lanciata da Intesa Sanpaolo.La preferenza per Gaetano Micciché era stata confermata dall'Ad di intesa Carlo Messina, in occasione della conference call sui risultati. In quell'occasione, il numero uno di Ca' de Sass aveva parlato di un professionista "fidato" ed in grado di "gestire situaizoni complesse" quale l'integrazione fra le due banche.I Consiglieri di UBI confermano anche lain occasione della prossima Assemblea Ordinaria e, su invito di Intesa, la disponibilità asino alla data di convocazione della stessa.Conferito il mandato alla Presidentedi convocare, con all'ordine del giorno la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2020-2021-2022 e la determinazione dei relativi compensi.