UBI, cessione filiali nell'interesse di Intesa con pregiudizio per Banca

(Teleborsa) - UBI Banca, su richiesta della Consob,, pubblica taluneall'informativa contenuta nel comunicato dell'emittente predisposto dal Consiglio di Amministrazione relativamente all'Fra queste, una integrazione relativa allaed assuma il controllo all'interno del CdA, pur con una prevalenza di amministratori indipendenti, ed alla valutazione delladi 500 sportelli a BPER.Su questo punto, UBI precisa che il"consapevole dei propri doveri, nell'esprimere le valutazioni contenute nel Comunicato dell'Emittente ha debitamente preso in considerazione la possibilealla realizzabilità della Fusione e all'esecuzione dell', allo scopo di fornire agli Azionisti un quadro informativo completo, corretto e motivato".Il CdA ha dunque valutato che la cessione delle filiali "viene prevalentemente posta in essere" per "per prevenire il sorgere di situazioni potenzialmente rilevanti a fini antitrust" ed "èall'attuazione di". Pertanto, "è ragionevole ritenere che ilnon potrà in alcun modo considerarsi compensato dall'appartenenza al Gruppo ISP e che, pertanto, nemmeno in ragione del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, ISP potrà legittimamente imporre alla Banca la dismissione del Ramo Bancario".Un'ultima integrazione fornita da UBI su richiesta di Consob riguarda poi l'indicazione della percentuale sull'intero capitale sociale e del relativo controvalore per le azioni detenute da ciascun consigliere e dai partecipanti al Sindacato Azionisti UBI Banca.