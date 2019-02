Trump incontra Powell a cena. Armistizio fra Casa Bianca e Fed?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, giunte ai ferri corti per lasulla questione. Va ricordato che, a dicembre scorso, la Fed aveva nuovamente alzato i tassi, ignorando le sollecitazioni di Trump che chiedeva di prolungare la politica "accomodante". Recentemente, il clima si è disteso da quando la Fed ha mostrato un atteggiamento più cauto sul futuro, assicurando che sarà "paziente" su un nuovo rialzo dei tassi.ha quindi deciso di incontrare il numero uno della banca centrale statunitense, in unavvenuto ieri sera, 4 Febbraio 2019, a cena, davanti ad una bella bistecca americana.che ha partecipato allofra i due leader in campo economico e monetario., ha detto una fonte del governo USA sull'esito della riunione, ma sembra cheabbiae riaffermato che ledipenderanno unicamente da, vale a dire saranno legate all'andamento dei dati macroeconomici ed alle prospettive dell'economia.