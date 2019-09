© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Non voglio una guerra con, cercherò di evitarla, ma gli Usa sono pronti con le migliori: lo ha detto il Presidente americanoparlando con i giornalisti alla Casa Bianca dell- rivendicato dai- nella giornata di sabato 14 settembre agli stabilimenti petroliferi didi proprietà della compagnia, fra i più grandi del mondo, che hanno costretto l'Arabia Saudita a fermare oltre metà della sua produzione totale di petrolio, ildeterminato da un singolo evento per i mercati petroliferi. La perdita diil 5% della produzione mondiale, è superiore a quella nel 1979 con la rivoluzione iraniana e nelcon l'invasione del Kuwait. Suisi infiamma ilscambiato adollari al(+10,06%).Dainfatti, si fa sapere che le indagini iniziali condottecome rivendicato dai ribelli Houthi, e sono state utilizzateha detto il portavoce delle forze armate saudite, colonnello Turki al-Malki, spiegando che quando l'indagine sarà completa, verrà diffusa."Non è interamente chiaro chi siaalle, ha detto l'inviato speciale dell'Onu in Yemen, Martin Griffiths, nel corso di una riunione del Consiglio di Sicurezza.