Trimestre in rosso per Tesla, ma promette ritorno in utile

(Teleborsa) - Trimestre in rosso per 702 milioni di dollari, dopo due utili consecutivi. Si chiude così il terzo periodo dell'anno per il costruttore USA di auto elettriche Tesla che prevede il ritorno all'utile tagliando i costi e migliorando le consegne.



L'azienda conferma la previsione di consegna nel 2019 in un intervallo compreso tra 360.000 e 400.000 veicoli.



L'Amministratore Delegato Elon Musk commentando i risultati ha affermato che le consegne globali dei veicoli sono state "il problema logistico più difficile" che abbia mai visto.





