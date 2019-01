Trimestrali USA: Facebook non delude mentre Microsoft non stupisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' entrata nel vivo la stagione delle trimestrali USA, che dopo Apple vede Facebook e Microsoft alla sbarra.L'azienda fondata nel 2004 da Mark Zuckerberg, ha chiuso il quarto trimestre del 2018 con un, battendo di 20 cent le attese degli analisti.Bene anche i, sopra i 16,39 miliardi del consensus.''La nostra comunità e il nostro business continuano a crescere - ha dichiarato Mark Zuckerberg - . Abbiamo cambiato in modo fondamentale come gestiamo la società concentrandoci sui grandi temi sociali e investendo di più nelle nuove modalità per connettere le persone''., con unper azione, e unnel secondo trimestre fiscale 2019.In calo il titolo durante le contrattazioni after hours, con gli investitori delusi dai dati della piattaforma di cloud computing, stabili sul trimestre precedente.