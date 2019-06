Trenitalia, l'InterCity si rinnova con più confort e qualità

Ultimo aggiornamento: 16:05

(Teleborsa) - Ogni giorno serve 14 milioni di persone che si muovo in treno per svago o per lavoro:, che si attesta sui più alti standard di qualità dicaratterizzano la nuova stagione degli Intercity, su vengonoi. Lo ha detto l'Amministratore delegato del Gruppo FS Italianei, alla conferenza stampa per la presentazione del nuovo servizio, assieme all'Amministratore delegato di Trenitalia. L'evento si è tenuto a Roma, presso la stazione Termini, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti"Una rivoluzione epocale. Un forte impulso al rinnovo della flotta che non si è mai visto prima", l'ha definita l'Ad di Trenitalia, Orazio Iacono.i:al giorno fra InterCity Giorno e Notte, collegamenti con circache offrono un servizio capillare,, livelli diin grado di garantire elevati standard die migliorare quindi la qualità complessiva del viaggio. I locomotori, già in circolazione sulla relazione Milano – Genova – La Spezia/Livorno, a breve saranno utilizzati anche da e per Ventimiglia e Grosseto e per i collegamenti fra Milano e la Puglia, via linea Adriatica.. Sui nuovi treni sono stati realizzati, insieme aidi snack e bevande, che incrementeranno la soddisfazione complessiva dei viaggiatori. Sono in corso anche le attività per ilcon nuove luci a led e tessuti, insieme a una migliore percezione della sicurezza a bordo treno con l'installazione di. Sugli InterCity Notte sono già state, per la maggior parte concentrate per i collegamenti notturni fra Roma e la Sicilia. Sono in corso interventi per ilFra le ulteriori novità,, il servizio per aumentare pulizia e decoro delle carrozze. Operatori specializzati che viaggiano sui treni InterCity per intervenire con tempestività e continuità, garantendo standard di pulizia più elevati.Le azioni di Trenitalia hanno, mezzo ecologico per eccellenza, per i loro spostamenti a media e lunga percorrenza, lasciando l'auto a casa. Ciò garantirà enormie, di conseguenza, per la qualità dell'aria delle città e delle principali aree urbane del Paese.