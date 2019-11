Trenitalia e Festival dei Borghi insieme per un turismo sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -italiani, perle tutte da scoprire di un'Italia nascosta., in programma alDurante la tre giorni di eventi, mostre, degustazioni, incontri, musica e balli, la manifestazione punta aTrenitalia sostiene il Festival dei Borghi più belli d'Italia a conferma dell, in grado di soddisfare al meglio le esigenze delle persone che utilizzano il trasporto regionale, anche nel tempo libero.Un obiettivo, ricorda il gruppo in una nota, che trova ampio, che punta a migliorare l'esperienza di viaggio, culturale e paesaggistica, allo scopo di destagionalizzare e dislocare le scelte di chi visita il Paese.Grazie alè possibile: nel libro vengono suggeriti e indirizzati i viaggiatori verso 25 destinazioni incantevoli tutte raggiungibili da oltre 580 collegamenti giornalieri, una vera e propria guida tascabile con informazioni e curiosità sui luoghi da visitare presenti sul territorio nazionale.